Het vijfjarige jubileum van CSI Salland, het internationale springconcours in Mariënheem, werd vorig jaar een onvergetelijke editie. De zesde staat voor 5 tot en met 8 oktober in de agenda. ,,Het vijfjarig jubileum concours was zoals we het graag wilden. De aankomende 5 jaar gaan we werken aan verfijning en een geheel eigen identiteit”, vertelt voorzitter Jeroen Bakker.

CSI Salland had vorig jaar de wereldtop in huis, zoals Henrik Von Eckermann die in april derde werd in de FEI World Cup finale met hetzelfde paard waarmee hij op Manege Bartels won. ,,Ik rijd hier voor het eerst en eerlijk gezegd voel ik me hier meer thuis dan op de grote vijfsterren shows. Er heerst hier een familiegevoel”, liet de ruiter weten. Kortgeleden won hij met het Zweeds team nog zilver op het EK.

De reactie van Von Eckermann is tekenend voor het concours, waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. ,,Als we ons vergelijken met alle internationale concoursen dan hebben wij een kleine, bescheiden wedstrijd. We hebben niet de ambitie om groter te worden of door te groeien naar een een driesterrenconcours, maar we willen wel een top tweesterrenwedstrijd neerzetten met publiek dat nauw betrokken is. We willen naar de beleving van een soort theater, waarbij iedereen dicht op de ring zit en van de grote ruiters en lokale favorieten kan genieten”, vertelt Jeroen Bakker.

Maximale beleving

Bij CSI Salland draait het niet om het maximale rendement, maar maximale beleving bij ruiter en bezoeker. ,,Wat we aan financiële middelen overhouden, investeren we weer in de volgende editie. Het gaat ons om een mooie wedstrijd waar de ruiters graag komen rijden. Als ik dan hoor dat Marc Houtzager in China kon rijden, maar voor Mariënheem kiest dan doet me dat goed!”

Marc Houtzager heeft er alle reden toe, want op CSI Salland springen zijn paarden fantastisch. Vorig jaar won hij op zondagmiddag de 1.45m Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs met Sterrehofs Bylou. ,,Elk jaar wordt CSI Salland beter, daarvoor complimenten voor de organisatie en Jonny Roelofsen van Roelofsen Horse Trucks voor zijn ondersteuning”, vertelde de winnaar van 2016.

,,Ik hoop dat ruiters en bezoekers Mariënheem weer in hun agenda zetten. En ja, Jonny en ik gaan ‘s ochtends weer eieren bakken voor de deelnemers. Het gaan weer lange dagen worden”, lacht Jeroen Bakker.