Mariënheem

In 2014 won Maureen Bonder met Alex (v. Arpeggio) op CSI Salland haar eerste Grote Prijs in haar carrière. Een maand later werd de talentvolle ruin voor een flink bedrag verkocht aan de Amerikaanse amazone Audrey Coulter. Bonder moest sportief gezien een stapje terugdoen, maar inmiddels heeft ze weer een aantal oudere paarden klaar staan die misschien wel het stokje van Alex kunnen overnemen. Ze komt opnieuw naar CSI Salland in Mariënheem van 5 tot en met 8 oktober.

Bonder: ,,Na de verkoop van Alex stond ik inderdaad twee jaar lang aan de kant te kijken. Ik moest weer helemaal onderaan beginnen met jonge paarden. Een bewuste keuze, want ik voelde er niets voor om een ouder paard te kopen”, blikt de amazone terug. ,,Dit jaar heb ik voor het eerst weer wat Grote Prijzen kunnen rijden en ik hoop op CSI Salland ook weer mee te mogen doen.”

Haar overwinning in 2014 staat de amazone bij als de dag van gisteren. ,,Alex kwam net uit een blessure en het was weer zijn eerste wedstrijd. Het was echt ongelooflijk dat ik toen won. Ik stond al te huilen op het voorterrein toen de laatste ruiter nog de barrage reed, prachtig vond ik het.”

Tranen

Een maand later stond de amazone weer met tranen in haar ogen. Dit keer bij de verkoop van haar toppaard. ,,Hoewel het zwaar was heeft de verkoop van Alex mij heel veel gebracht, waar ik nog elke dag van geniet. Ik heb een nieuwe stal kunnen bouwen, echt alles is spiksplinternieuw, en voor mijzelf ook een leuk huis. Dat heb ik echt aan hem te danken. Het heeft mij in sportief opzicht ook veel gebracht. Heel andere eigenaren dan in het verleden weten mij nu te vinden, ook doordat ze gezien hebben dat ik een paard duur kan verkopen. Ik heb het geluk dat ik nu echt hele goede paarden te rijden krijg”, vertelt de amazone enthousiast.

Nieuwe Alex?

Een aantal van die goede paarden neemt Bonder komende week mee naar Mariënheem. Zit daar een nieuwe Alex tussen? ,,Ik kom met een aantal paarden die nog maar kort bij mij op stal staan. Daarnaast is het weer het eerste indoorconcours, dus dat is altijd een beetje afwachten en kijken hoe het gaat. In het 1.40m start ik een talentvolle 11-jarige. Die heb ik nog maar twee weken op stal en heeft al 1.50/1.55m-proeven gelopen, maar daarmee moet ik nog echt een combinatie vormen. Daarnaast heb ik een achtjarige die al een Grote Prijs heeft gelopen en een tienjarige die ik in de eensterren-wedstrijd start.”

Het draait dit jaar op CSI Salland niet om overwinningen zegt Bonder. ,,Ik heb nu een ander doel: paarden opleiden richting het hogere niveau. In het verleden ging ik echt voor de topsport. Inmiddels hoeft dat van mij niet meer zo zeer. De sport op het allerhoogste niveau is niet helemaal mijn ding. Het rijden van een- en tweesterrenwedstrijden wel. Dat vind ik helemaal geweldig.”

CSI Salland staat dan ook steevast op de planning van de amazone. ,,Het is toch echt wel een beetje mijn wedstrijd. Ik heb er in het verleden veel gewonnen. Het is daarnaast het eerste indoorconcours van het seizoen en het is er heel gezellig.”

Bonder kan rekenen op geduchte tegenstand. Met 326 paarden zijn ook dit jaar de rubrieken goed gevuld. Daarnaast mag CSI Salland diverse internationale topruiters verwelkomen waaronder Jeroen Dubbeldam, Gerco Schröder, Marc Houtzager, Willem Greve en Rolf-Göran Bengtsson. De toegang is alle dagen gratis.