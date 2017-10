Schitterende zege Jur Vrieling in wereldbeker Helsinki

Helsinki | STEGEN.NET | KNHS

Met een spectaculaire barrage heeft Jur Vrieling de Longines FEI wereldbekerkwalificatie in Helsinki op zijn naam geschreven. Met de goedgekeurde hengst VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. reed Jur als laatste starter in de barrage een toprit.

Vrieling nam richting de laatste oxer alle risico’s, maar slaagde in zijn opzet. Met zijn zege verdiende Vrieling ook direct 20 punten voor het wereldbekerklassement waarmee hij nu op een gedeelde tweede plaats staat.

Jur Vrieling moest als laatste van start in de eerste manche met zijn VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. De zeer sterk springende hengst toonde daarbij direct zijn enorme macht en goede vorm en sprong fantastisch rond. Met zijn nulronde plaatste Vrieling zich als negende voor de barrage.

In die barrage was de Zweed Van Eckermann al snel en foutloos rond gegaan en de opdracht was dus duidelijk, maar ook heel uitdagend, toen Vrieling de piste binnen reed. Jur Vrieling liet direct zien dat hij grote plannen had en nam alle risico. Naar de laatste oxer toe kreeg hij een enorme voorwaartse afstand waardoor hij aan de finish bijna anderhalve seconde sneller was. Daarmee verwees hij de Zweed Henrik von Eckerman met Mary Lou naar de tweede plaats. De Braziliaan Zanotelli maakte het succes voor de VDL Stud van de familie Van de Lageweg compleet door hun Celena VDL zeer fraai naar de derde plaats te rijden.

Vrieling opgetogen

Vrieling is meer dan heel blij met zijn overwinning. ,,De eerste manche was het allemaal nog wat hectisch. De piste is hier echt niet groot en dan komt alles heel snel. Voor mijn barrage had ik van mijn collega ruiters Leopold van Asten en Eric van der Vleuten al veel informatie gehad en die zeiden dat het kon. Ik ben er vol voor gegaan en Glasgow deed echt super mee. Op de laatste oxer zat ik denk ik wel drie meter te groot, maar de hengst heeft zo veel vermogen en wil echt geen fouten maken.”

Vorige week begon voor de springruiters het wereldbekercircuit in het Noorse Oslo. Vrieling hoorde pas kort voor die wedstrijd dat hij mee kon rijden op de twee wedstrijden in Scandinavië, waardoor zijn voorbereiding kort was. ,,Na de FEI Nations Cup finale in Barcelona in september had ik niet meer gesprongen. De overgang van het hele grote buitenterrein in Barcelona naar de kleine binnen pistes is zeker voor een groot paard als VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P. enorm. Vorige week in Oslo moest hij daar nog even aan wennen, maar nu had hij zich al geweldig aangepast, ik ben echt super blij met hem.”

Leopold van Asten (Duizel) met VDL Groep Miss Untouchable en Maikel van der Vleuten (Someren) met VDL Groep Idi Utopia kregen beide in de eerste manche twee springfouten in Helsinki en bleven daarmee verwijderd van de prijzen.

Uitslag Longines FEI wereldbekerkwalificatie Helsinki

1. Jur Vrieling (Holwierde) – VDL Glasgow van het Merelsnest N.O.P., 0-0-36.85 sec

2. Henrik von Eckerman (Zwe) – Mary Lou 194, 0-0-38.41 sec

3. Marlon Modolo Zanotelli (Bra) – Celena VDL, 0-0-38.60 sec