Finalisten Drents kampioenschap indoor dressuur bekend

In de regio Drenthe van de KNHS zijn de finalisten voor het provinciaal kampioenschap indoor dressuur bekend. Na de laatste selectie in Exloo kan de balans worden opgemaakt.

In de ZZ-licht mogen zeven combinaties door naar de finale van het Drents kampioenschap indoor dressuur, dat op 10 en 11 februari wordt verreden in het Hippisch Centrum Emmen in Erica. Veronique Roerink rondde de selecties het best af. Met Flanell reed ze twee van de vier selecties. Roerink won in Zuidwolde en werd tweede in Bronneger.

De overige finalisten in de ZZ-licht zijn Francis Turkensteen (Enieta), Nars Gottmer (Floris Vinckenburgh), Trea Mulder (Brinkhof’s EnVogue), Ina Beuving (Erona Utopia en Dinant B) en Karin Vosman (Vasco).

Marissa Spoor sterkste in Z2

In de Z2 kwam Marissa Spoor als sterkste deelnemer uit de selecties naar voren. Ze won met Brinkhof’s Empire S de eerste selectie in Zuidwolde en werd tweede in Bronneger. De twee andere selecties leverden een vijfde en derde plaats op, maar de twee beste resultaten tellen.

Ook Loes Corsel plaatste zich dankzij haar tweede plaats met Disney bij de laatste selectie in Exloo. Verder zijn in de finale Marrit Reussien (Hidde fan de Brinkhof), Natascha Veen (Damoiselle), Paulien Alberts (Enrico), Maaike ten Hoor (Sam), Lisa Paping (Sutile ak’s Sambuca) en ook Floor Vos van de partij.

Blessure

Voor Floor Vos was de laatste selectie vooral bedoeld om haar Fine-Tuned DFV nog wat extra ervaring te laten opdoen. Ze pakte twee keer een vierde en een tweede plaats bij de selecties en daarmee was de kampioenscombinatie van afgelopen zomer in de Z1 al zeker van plaatsing voor de finale. De amazone uit Valthe was gebrand op het neerzetten van een goede score bij de laatste selectie afgelopen zondag in Exloo. Helaas bleek haar paard Fine-Tuned DFV bij het betreden van de wedstrijdbaan een kleine blessure te hebben opgelopen.

Na een rondje draven besloot Vos zich af te melden bij de jury. ,,Ik denk dat hij zich net met aandraven voordat ik de proef begon heeft aangetikt. Ben er echt kapot van. Hij liep super fijn met losrijden en hij is zo in topvorm”, aldus Floor Vos. Ze heeft zich inmiddels moeten afmelden voor deelname aan de finale. ,,Het herstel zal een aantal maanden duren.”

Geplaatst voor Drents kampioenschap 2017

ZZ-licht ruiter paard club Veronique Roerink Flanell

v. Apache Drentse Hooglanden Francis Turkensteen Enieta

v. Johnson Stroomruiters Nars Gottmer Floris Vinckenburgh

v. Uphill Ceres Trea Mulder Brinkhof’s EnVogue

v. … RV Dwingeloo Ina Beuving Erona Utopia

v. Westpoint RV Exloo Ina Beuving Dinant B

v. United RV Exloo Karin Vosman Vasco

v. Cabochon Stidalruiters Z2 ruiter paard club Marissa Spoor Brinkhof’s Empire S

v. Zardando RV Dwingeloo Loes Corsel Disney

v. Painted Black Milleniumruiters Marrit Reussien Hidde fan de Brinkhof

v. Tsjalke RV Dwingeloo Natascha Veen Damoiselle

v. … Drentse Hooglanden Floor Vos Fine-Tuned DFV

v. Armani RV Exloo Paulien Alberts Enrico

v. Van Gogh Milleniumruiters Maaike ten Hoor Sam

v. Métall Milleniumruiters Lisa Paping Sutile ak’s Sambuca

v. … RV Exloo