Daimy Havers met Burghoeve’s Kenzo Drents kampioen pony’s

Daimy Havers eiste zaterdag de zwaarste titel op tijdens het Drents kampioenschap indoor dressuur voor pony’s. Ze won in de Z1 grote maat met Burghoeve’s Kenzo.

De amazone van de Milleniumruiters behaalde in manege De Rietweg een score van 67,06%. Daarmee bleef Daimy Havers Ava Krause voor. Krause behaalde met Golden Legend ook een mooie score: 65,00%. Anna-Sophie Huisman eindigde als derde met Vinkenhove U2. Nichelle Boer won met Body in de Z1 kleine maat.

De titel in de M2 grote maat was voor Esmee Zwaagstra met Desperado. De amazone van de PC Zuidwolde bouwde een ruime voorsprong op. Sterre Tromp werd op enige afstand tweede met Dexter. Isabeau Brouwer werd Drents kampioen in de M1 met Mr. Matcho. Ze klopte Yvonne Tol met Albrecht’s Hoeve Lucky Boy.