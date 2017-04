Albergen | KNHS

De Friese ponyruiter Gerrit Veenstra won in Albergen de vierde wedstrijd in de competitie van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy. De 14-jarige ruiter uit Drachtstercompagnie was met Gossie Gossie ruimschoots de beste.

Achter Gerrit Veenstra mocht Wynona Dethmers met Job K zich als tweede opstellen. Auke Feenstra uit Oranjewoud werd met Milton derde. Winnaar Veenstra mocht met pony Funky ook nog eens de vierde prijs in ontvangst nemen.

De KNHS-Hartog Lucerne Trophy wedstrijden worden verreden over twee manches waarbij de eerste manche op rijstijl wordt beoordeeld. In Albergen was topamazone Angelique Hoorn (Wanneperveen) het jurylid.

Enthousiast

Hoorn is enthousiast over de verrichtingen van de ponyruiters. ,,Beoordelen van deze wedstrijden is altijd leuk om te doen. Je kunt wat tips meegeven en het is ook mooi om te zien hoe die jonge ruiters al bezig zijn met ponyrijden. Ik ken ook helemaal niemand van die groep ruiters dus ging er helemaal blanco in, maar ik was verrast over het rijden van de kopgroep.”

De uiteindelijke nummer twee Wynona Dethmers kreeg van Hoorn de hoogste stijlpunten. Angelique vertelt: ,,Zij reed zo super netjes in balans en in één ritme rond, dat was echt een lust om naar te kijken, maar ze kreeg helaas wel een balk.”

Ook winnaar Gerrit Veenstra krijgt lovend commentaar van Hoorn. ,,Dat is al bijna een paardenruiter als je die ziet rijden. Die weet al zo goed wat hij doet en waar hij mee bezig is, echt heel sterk.”