Vierde worden op het NK-dressuur, maar toch geen plaats in het team dat naar het EK gaat. Voor Emmelie Scholtens moet dat niet gemakkelijk zijn. ,,Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt”, laat ze op Facebook weten.

Na afloop van het NK-dressuur in Ermelo maakte bondscoach Rien van der Schaft het team bekend dat eind augustus zal deelnemen aan het Europees kampioenschap in Gothenburg.

Dat Nederlandse team bestaat uit Edward Gal (Glock’s Voice), Hans Peter Minderhoud (Glock;s Johnson TN), Madeleine Witte (Cennin) en Diedrik van Silfhout (Four Seasons).

Van der Schaft geeft aan dat Gal, Minderhoud en Witte zonder discussie deel uitmaken van de equipe, op grond van de resultaten over het hele seizoen. ,,De keus tussen Diederik en Emmelie was echt een moeilijke. Mijn keus is gevallen op Diederik omdat ik hem een zekerder factor vindt die zich ook veel heeft laten zien op concoursen en een stijgende lijn toont.”

Emmelie Scholtens reageert professioneel. ,,Dat was nogal een enerverend NK. Laat ik voorop stellen dat ik me gezegend voel dat ik zulke paarden mag rijden en helemaal Apache betekent zoveel voor mij. Ik ben weer erg trots op hoe hij heeft gelopen. Helaas niet helemaal de topvorm van het CHIO vast kunnen houden, maar toch een mooie vierde plaats. Helaas heeft dit niet gezorgd voor een teamplek voor het EK, waar ik stiekem toch een beetje op gehoopt had. Maar ik ben nu wel de eerste reserve.”