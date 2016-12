Hoe het Drents kampioenschap uit Exloo verdween en er ook weer terugkeerde

Exloo | STEGEN.NET

In Exloo heerst een juichstemming. Vrijdag werd bekend dat het Drents kampioenschap in de zomer van 2017 bij het Hippisch Centrum aan de Valtherweg wordt verreden. Daarmee keert het outdoor kampioenschap na 17 jaar terug op bekende grond.

Want nadat het jaarlijkse Drents kampioenschap steeds rouleerde kreeg de titelstrijd steeds vastere vormen in Exloo, waar verschillende edities werden verreden. Totdat in januari 2001 ineens het nieuws naar buiten kwam dat Exloo de kampioenschappen kwijt raakte. De reden: de aanleg van golfbanen en onderling geruzie.

De golfbanen liggen er nog steeds en dat maakt dat Exloo niet voldoende ruimte heeft om zowel het springen als de dressuur in één keer te houden. Voor het eerst worden de onderdelen gesplitst. De kampioenschappen zijn in 2017 vermoedelijk in het laatste weekend van juli en het eerste weekend van augustus.

Aanleg grote buitenpiste

Voor het zo ver is moet er op het buitenterrein nog wel wat gebeuren. Het nieuwe bestuur heeft voortvarend de binnenaccommodatie aangepakt. Met nieuwe bodems in twee hallen en een nieuwe bakwand in de grote hal. De volgende uitdaging is de aanleg van een grote buitenpiste.

De garantie dat er ook bij slecht weer gewoon gereden kan worden heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij het besluit van het bestuur van de regio Drenthe van de KNHS om voor Exloo te kiezen. De drie andere gegadigden konden alleen een grasbodem bieden.